El lunes 27 de mayo de 1996, Fabián Tablado, por entonces un joven de 20 años, asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló (17). El femicidio fue condenado con 24 años de prisión y este viernes saldrá en libertad. Ante esta situación, muchas personas se preguntan por qué el asesino podrá salir del otro lado de la reja.

Fabián Tablado es un hombre de 44 años que en su adolescencia terminó con la vida de quien era su pareja. Él tenía 20 años y ella 17. Querían tener un hijo, aseguró el femicida. Sin embargo, la noche del 27 de mayo algo cambió en su estructura de vida y tomó la condenable decisión que derivó en el femicidio de Carolina. "Llegamos del colegio y subimos a mi habitación. Empezamos a hacer el amor pero cuando Carolina me rechazó algo pasó en mi cabeza. Fue como un flash. Me bloqueé. Caro me hablaba pero yo no escuchaba nada de lo que me decía", manifestó el hombre en diálogo con Clarín, allá por 1996.

"Yo estaba sentado en la punta de la cama pensando qué había pasado con ella. Siempre quiso tener un hijo y ahora me rechazaba. Temí perderla. Yo no me imaginaba la vida sin ella. La amaba, la amo. Cuando me rechazó fui a la cocina. Le grité que se vistiera y que se fuera de mi casa. Caro bajó. A partir de ese momento todo es muy confuso", agregó Tablado, queriendo justificar la acción que asegura haber asimilado "dos o tres días después".

Tablado aseguró que quiso suicidarse con el arma de un amigo al que llamó tras lo acontecido. Apuñaló a Carolina con cuatro armas blancas: una cuchilla de cocina, dos cuchillos de mesa Tramontina y un formón de carpintería

Tablado decía que la violencia era algo "normal" en su relación con Aló: "No nos entendían, pero nosotros nos relacionábamos así. Pese a las discusiones y peleas, nuestra relación siempre fue muy buena. Ella me ayudó mucho cuando yo no sabía qué hacer con mi vida".

Ya en prisión, Tablado (según fuentes policiales) tuvo "buena conducta". A su vez, terminó los estudios secundarios y también realizó cursos de formación profesional. Sin embargo, luego fue denunciado por otra mujer. ¿Qué ocurrió? La denunciante, que fue su pareja y a quien conoció en prisión, aseguró que recibió amenazas y también fue condenado por este hecho. Junto a la última damnificada tuvo dos mellizas.

Tablado fue beneficiado por la Ley del '2X1' y por los estudios cursados dentro de prisión

¿Por qué sale tras casi 24 años de prisión y adelantándose su libertad? Si bien fue condenado oficialmente en 1998 a 24 años de prisión (lo que significaría una pena vigtente hasta 2022), una fuente judicial explicó: "Tenía una pena de 24 años pero esa reducción de un par de años está vinculada a la ya derogada Ley 24.390 del "2x1", que estaba vigente al momento de ese hecho y que le permitió computar como doble los días que estuvo preso sin sentencia firme".