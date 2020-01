Qué personajes fallecieron en 2019 en Argentina y en el mundo

Un repaso por la memoria de todos aquellas figuras que fallecieron y que realizaron significativos aportes al mundo del arte, la cultura y la política.

Marcelo Zlotogwiazda

Fue una de las muertes que más impacto tuvo en los medios del país. En un año electoral, lleno de cambios políticos y económicos, el prestigioso periodista murió a los 61 años el 15 de octubre, tras una larga lucha contra el cáncer de colon.

Trabajaba como conductor de Desafío 20.19 en C5N y El horno está para bollos en Radio con vos. Era economista y además de radio y televisión, también trabajó un tiempo en la prensa gráfica, en medios como El Porteño , Página 12, Tres puntos y Veintitrés.

Sergio Gendler

Otra partida que causó conmoción en el mundo periodístico fue la del Sergio Gendler. El reconocido comunicador deportivo murió a los 53 años el 2 de marzo, tras una larga lucha contra el cáncer de intestino.

Era parte del equipo de Le Doy Mi Palabra, el programa que conduce el periodista Alfredo Leuco en Radio Mitre. Se desempeñó históricamente como columnista en Telenoche y en TN.

Franco Macri

El empresario falleció a los 88 años el 2 de marzo, tras una severo deterioro físico por su edad. Fue un magnate ítalo-argentino, dueño de varios grupos empresariales y padre del expresidente Mauricio Macri.

Fernando de la Rúa

El expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa, murió el 9 de julio a los 81 años, tras estar internado en grave estado a causa de un problema muscular.

Asumió como presidente en 1999 y renunció en 2001 en medio de un estallido social que terminó con la muerte de 39 personas a manos de la represión. Fue el último presidente radical.

Leandro Despouy

El dirigente radical falleció el 18 de diciembre en su casa tras padecer durante varios años una enfermedad.

Desde joven se dedicó a la militancia política dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) y en la década del 70 se exilió en Francia, durante 8 años, donde formó parte de la dirección del Partido Socialista. Se desempeñó como experto en Derechos Humanos en la ONU, fue docente y fue distinguido con numerosos premios.

Lucho Avilés

El conductor televisivo y periodista de espectáculos Lucho Avilés murió el 8 de junio, a los 81 años, luego de sufrir un infarto.

Hizo su debut televisivo en Feminísima, de Canal 2, y varias décadas después se pondría al frente de su ciclo más recordado: Indiscreciones. El programa, que empezó a emitirse en 1990 por Telefe, marcó un antes y un después en lo que respecta a los ciclos de chimentos y sirvió de modelo para los que vendrían después. Trabajó en Canal 9, ATC y El Trece.

Cacho Castaña

El popular cantante, dueño de una carrera que incluye más de 50 discos y compositor de temas como "Café la humedad" y "Garganta con arena", falleció el 15 de octubre a los 77 años por problemas cardíacos y respiratorios.

Fue profesor de piano y participó en orquestas de tango. Muchas de sus letras, como "Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo", fueron consideradas machistas y misóginas.

Durante los últimos años se convirtió en blanco de críticas por repudiables frases. "Andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos. Hagan lo que quieran, relájense… Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es fuerte, es un refrán viejo que remite a muchas cosas", había dicho en un móvil.

Santiago Bal

El actor, autor y director de teatro, cine y televisión murió el 9 de diciembre a los 83 años por problemas respiratorios y circulatorios.

Participó en más de 40 obras de teatro, ya sea como director, autor o actor. Sus creaciones estuvieron en las marquesinas de la avenida Corrientes y en las temporadas de Mar del Plata y Villa Carlos Paz.

Además, filmó 36 películas y en televisión integró más de treinta programas como Los Campanelli, Gorosito y señora, Mesa de Noticias y La Comedia del domingo; ya en el nuevo siglo realizó participaciones en Los simuladores y Resistiré.

Silvina Bosco

El 30 de abril, a los 52 años, murió Silvina Bosco en medio de una lucha contra el cáncer.

Fue una reconocida actriz de drama y comedia y forjó a lo lo largo de los años un intensa carrera tanto en cine como en teatro y televisión.

Participó en novelas como Chiquititas, Amigovios, Socios, El signo, Poliladron, Poné a Francella y Casi ángeles.

Coca Sarli

La actriz Isabel "Coca" Sarli, emblema del cine erótico argentino de las décadas de los 60 y 70 murió el 25 de junio a los 83 años, tras sufrir una fractura de cadera.

Fue protagonista de inolvidables películas muchas dirigidas por Armando Bo, como Carne, Fiebre, La leona y La diosa impura.

José Martínez Suárez

El reconocido director de cine, hermano mayor de las gemelas Mirtha y Goldie Legrand, falleció el 17 de agosto a los 93 años. Había sido hospitalizado a raíz de una rotura de cadera, consecuencia de un accidente doméstico pero con el correr de los días su estado se agravó por un virus intrahospitalario, que le provocó una neumonía.

Además de director, fue también un gran guionista. Fue el creador del Festival de Cine de Mar del Plata.

Beatriz Salomón

La artista y vedette falleció el 15 de junio a los 65 años por un cáncer de colon.

Fue una de las llamadas "chicas Olmedo" en televisión y participó en películas como El manosanta está cargado, Los colimbas al ataque y Atracción peculiar. Además fue parte de obras de teatro como El negro no puede y Éramos tan pobres. Llegó a ilustrar más de setenta tapas de revistas, incluyendo Radiolandia 2000, Eroticón, Playboy, Gente y La Semana.

Edgardo Mesa

El 25 de junio falleció el actor, locutor y periodista Edgardo Mesa. Tenía 81 años y padecía un enfisema pulmonar.

Construyó una extensa trayectoria en radio y televisión, en especial en la comedia "Mesa de noticias".





Natacha Jaitt

El 23 de febrero falleció la modelo Natacha Jaitt a los 41 años.

Saltó a la fama gracias a su participación en el reality "Gran Hermano" en España. Luego de participar en varios programas de ese país, regresó a la Argentina en donde se sumó al "Bailando por un sueño" de 2008, tuvo intervenciones en distintos ciclos de y radio y televisión. También posó para Playboy y actuó en diversas obras de teatro. En los últimos años se dedicó a conducir programas de radio y a hacer shows en boliches de todo el país.

El mundo

Doris Day

Actriz y cantante, fue estrella en decenas de películas de los años cincuenta y sesenta. Murió el 13 de mayo a los 97 años en su hogar.

Se retiró del mundo del espectáculo a sus 50 años para convertirse en una activista contra el maltrato animal. La fama le llegó en 1956, cuando apareció junto a Jimmy Stewart en El hombre que sabía demasiado, de Alfred Hitchcock. Luego participó en reconocidos filmes como Quiéreme o déjame, Confidencias de medianoche o Pijama para dos.

Max Wright

El actor, de 75 años, falleció el 26 de junio como consecuencia de un cáncer.

Reconocido mundialmente por su papel en Alf, Wright participó también en programas como Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley, The Norm Show y en las primeras temporadas de Friends. También actuó en películas como All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man o The Shadow.

Karl Lagerfeld

El diseñador de moda alemán falleció el 19 de febrero a los 85 años en París por un cáncer de páncreas.

Conocido como el Kaiser de la moda, era además un exitoso empresario y fotógrafo. Su compañía Lagerfeld llegó a facturar en 2018 unos 8.300 millones de euros. Era además, el director artístico y alma mater de Chanel y Fendi.