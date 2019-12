Qué es Whatsapp Plus y por qué es un peligro instalarlo: todos los riesgos de la aplicación

El uso de Whatsapp ya es algo habitual en el día para todo el mundo. Trabajo y vida personal se ven reducidas a la interacción mediante esta aplicación de mensajería instantánea. Por eso hay tantos complementos que funcionan y dan vuelta por Internet, pero hay algunos que son peligrosos.

Este es el caso de Whatsapp Plus. Se trata de una "actualización no autorizada" por Facebook (el dueño de la aplicación) que te permite personalizar por completo toda la interfaz de la aplicación: desde los colores, los temas y hasta el fondo de pantalla. Incluso cuenta con "emojis" exclusivos que si no tenés esta versión no podrías ver.

Pero lo importante es que no es oficial, no es legal y desde Whatsapp recomiendan no instalarla.

Si bien no aclaran si se trata de un software malicioso, aún así aclaran que instalar Whatsapp Plus puede representar un gran riesgo para la seguridad de los datos privados.

Lo que hay que tener en cuenta es que alertan sobre la posibilidad de que Whatsapp te bloquee tu cuenta en caso de instalar esta aplicación.