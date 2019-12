Qué dijo Jorge Lanata del discurso de Alberto Fernández: "Si fracasa, el país se va a la mierda"

El periodista Jorge Lanata charló con los panelistas de su programa en Radio Mitre sobre la asunción y las intenciones del nuevo Gobierno, y se mostró preocupado por los proyectos que Alberto Fernández tiene con la Justicia.

“La asunción de Alberto Fernández fue muy interesante. El discurso estuvo lleno de intenciones más que anuncios y nadie está en contra de las intenciones”, comenzó. También dijo que con el tiempo “habrá que ver de donde van a sacar la plata y cuáles son los efectos que tendrá ese gasto”.

Y añadió: “Me parece justo pedirle a los que más pagábamos que paguemos más”. En tanto, manifestó su preocupación con respecto al tema de Justicia y aclaró: “Estoy preocupado porque no le estamos dando bola suficiente en los medios”.

“Estoy de acuerdo con cerrar la grieta pero no con quemar el Código Penal”, manifestó.

Con respecto a lo que dijo Cristina en los festejos de la Plaza de Mayo dijo que “alguien tendría que salir a decir que no hubo una persecución política porque sino queda validada que la hubo”. Y añadió: “Lo que hubo fueron jueces actuando”.

Diferenciando el primer discurso de Alberto y el segundo, afirmó que le pareció “una especie de cinismo”.

“Alberto diciendo que Cambiemos influenció a los jueces es cínico y es patético”, confesó, y aclaró: “Ojalá me equivoque y sea solo esa parte”. También contó que si bien no está de acuerdo con Alberto no quiere que fracase “porque si fracasa se va el país a la mierda”.