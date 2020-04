Por su trabajo como enfermera, no le cobraran el alquiler de su casa por dos meses

Los profesionales de la salud son los más homenajeados en estas últimas semanas por su trabajo para enfrentar la pandemia del coronavirus, pero también suelen ser discriminados por estar en contacto con gente, lo que provoca que tengan más posibilidad de contagiarse. En este difícil contexto, una mujer de Bahía Blanca recibió una gran noticia por parte de la dueña del departamento en el que vive.

Mayra Berón una enfermera de 32 años que trabaja en el Hospital Municipal Leónidas Lucero de Bahía Blanca y alquila un departamento en el centro de esa ciudad. En las últimas horas, Berón difundió en sus redes sociales un mensaje que recibió de Mercedes Fonseca, la dueña de su casa, en el que le pide que no pague el alquiler por dos meses, en agradecimiento a su labor como trabajadora de la salud.

“Es mi colaboración por todo lo que hacés”, le dijo la dueña del departamento, luego que Berón le comentara que hay mucha gente que discrimina a los médicos y enfermeros por estar en contacto con posibles casos del coronavirus.

“Pese a nuestra amargura, hay personas que hacen lindo el pequeño mundo en el que vivimos. Hay dolores y hay cosas por la que valen la pena levantarse todos los días e ir a trabajar”, expresó la enfermera y mostró el chat del momento en el que recibió la buena noticia.

"No me esperaba un gesto de alguien solamente por mi profesión, porque consideramos que es nuestro trabajo y no queda otra más que estar en la trinchera", reveló Berón a la agencia de noticias Télam

La enfermera contó que la dueña le "escribió porque como todos los meses le debitan la factura de la luz del departamento, por lo que le hago la transferencia junto con el alquiler. Como estaba de guardia le dije que una vez que salía del trabajo le efectuaba el depósito".

"La dueña del departamento, hasta ese momento, no sabía que trabajaba como enfermera porque no le había dicho cuál era el trabajo", contó Berón y dijo que "fue ahí cuando le dije que era enfermera por lo que en forma espontánea me dijo que no le pagara dos meses de alquiler en modo de gratitud por lo que hacía".