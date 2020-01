Por su "amistad", Florencia Arietto y Patricia Bullrich asesoraron a Amalia Granata en su proyecto de seguridad

La diputada provincial Amalia Granata integra la Comisión de Seguridad en la Cámara baja y arrancará el año con la presentación de un documento con diez propuestas de seguridad a los ministros de Gobierno, Esteban Borgonovo, y de Gestión Pública, Rubén Michlig. Para la elaboración de mismo participaron la exministra Patricia Bullrich y quien fue su asesora en la gestión macrista, Florencia Arietto. Ambas, aclaran, sin contratación y ad honorem.

"No tenemos contratación. Soy amiga de Amalia de hace muchos años, le tengo mucho cariño. Por más que en otras cuestiones no coincidamos, en esto trabajamos en equipo. No en términos de contratación. Asesorando en seguridad, ad honorem. Ni vinculación por contrato ni vinculación sin contrato. No estoy asesorando institucionalmente", aclaró una y otra vez Arietto, en diálogo con El Destape.

Pero no es la única que colaboró con la mediática diputada provincial: "Yo, y el equipo de Patricia Bullrich estuvimos trabajando con Amalia Granata en la elaboración de los diez puntos que presentará en materia de seguridad". Según la dirigente que supo desempeñarse como jefa de Seguridad del Club Atlético Independiente, la exministra se encargó de supervisar todo el trabajo.

"Esos diez puntos que va a presentar Amalia los estuve trabajando con mi equipo, y supervisado por Patricia, porque somos parte de un equipo que creemos que la seguridad va por ahí, pero no en términos institucionales", explicó Arietto. Ese "por ahí" que marca como dirección la experta en Seguridad tiene como características romper "con el discurso antipolícías de los garantistas" y "avanzar contra el narcotráfico".

Granata considera que, más allá que tiene su partido, coincide más con las exdirigentes de Cambiemos que lo que expresa Sabina Frederic: "Es un territorio tomado por el narcotráfico Santa Fe. Tiene carteles. Esos son los dos puntos que elaboramos quienes trabajamos con la gestión anterior y creemos que hay que ir por ahí".

"Creo que Amalia es una personalidad interesante con un perfil muy alto, y que puede marcar la línea de lo que nosotros creemos que debe ser la seguridad", sostuvo Arietto.

Tras abandonar las funciones públicas el 10 de diciembre, la exasesora hoy se dedica a trabajar en su estudio y con algunos "proyectos en la tele".

De los diez puntos, se pudo conocer que, entre otros aspectos, se hace hincapié en la necesidad de estructurar nuevos y mejores sistemas de ascensos policiales, establecer premios por buen rendimiento, auditorías sorpresivas y mayor contacto con legisladores, concejales y jefes policiales de las distintas ciudades.

Con respecto a la polémica generada por la decisión del gobierno de autorizar a los policías de Santa Fe a contar con sus armas listas para ser disparadas, Granata sostiene que es "innegociable" que se proteja a los "policías honestos", sobre todo cuando se sabe que existen bandas organizadas que cuentan con armamento sofisticado. A partir de la iniciativa de la diputada expertos en armas trabajan en un decálogo de entrenamiento para que los policías sepan "cuándo, dónde y cómo disparar".