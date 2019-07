Por el ajuste en salud, más de 15 mil personas están sin medicación para el VIH

La Dirección Nacional de SIDA reconoció hay hay falta de stock de 3 medicamentos antirretrovirales y más de 15 mil personas con VIH estarán sin medicamentos a fin de año ya que se prevé que su ingreso demore al menos otros seis meses.

Actualmente 86.338 personas con VIH reciben tratamiento en nuestro país y el recorte de presupuesto para 2019 impactó en las compras, el stocks y adquisiciones proyectadas por la cartera para mantener la provisión pública de medicamentos para VIH, Tuberculosis y Hepatitis C a nivel nacional, según informó el portal Minuto Uno.

Para este año, el presupuesto para la Dirección Nacional de Sida se redujo de US$ 120 millones a US$ 77 millones, parte de la falta de financiamiento para la salud pública. Esos US$ 43 millones recortados impactaron directamente sobre el tratamiento de 15 mil personas.

LEA MÁS Exclusivo: revelan graves incumplimientos y falencias en la administración de vacunas

"Desde el 20 de julio no están los medicamentos. No hay forma de poder repartir medicaciones que son necesarias para el VIH", explicó Claudio Mariani, miembro de la Comisión de Salud de Buenos Aires 3D y portador de VIH, en diálogo con C5N.

"No está iniciado el expediente de compra y una compra demandaría unos 3 meses y si se hace licitación demandaría 6 meses, es decir que dentro de 6 meses no entraría medicación al país", explicó.