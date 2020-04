Polémica: Clarín denunció a Marcelo Tinelli por violar la cuarentena y el conductor explotó

El diario Clarín denunció que Marcelo Tinelli hizo llevar una valija a Esquel en un avión privado catalogado como “vuelo humanitario”, pero el conductor salió a desmentir la situación y aseguró que el multimedio "miente" y lo trata de "pelotudo".

La polémica comenzó cuando el diario del Grupo Clarín aseveró que el pasado viernes llegó a Esquel desde Buenos Aires un avión bajo el rótulo de "vuelo humanitario" que no trasladaba pasajeros pasajeros, pero sí una valija para Tinelli. Según el periódico, la valija contenía reactivos para la realización de testeos por la pandemia, pero "lo que llamó la atención del encargado de la estación aérea fue que la valija fue entregada por el copiloto de la aeronave a una persona de similares características de la que fue a buscar a Tinelli el día que llegó. Y que arribó en la misma camioneta, una RAM patente PNE 257, color azul".

"Desde Clarín me tratan de pelotudo desde hace año"

La situación habría desencadenado una denuncia por parte del jefe del aeropuerto y la consecuente investigación del polémico juez federal de Esquel Guido Otranto (quien tuvo a cargo la primera parte de la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado), quien no habló con la prensa.

Sin embargo, el empresario de medios no tardó en salir a responder y disparó contra Clarín. “Desde que vine a Esquel, se dicen muchas mentiras. Con mi familia jamás violamos la cuarentena. Me pareció muy raro este ataque sistemático", apuntó en declaraciones a Radio La Red.

Y enfatizó: "Desde Clarín me tratan de pelotudo desde hace años. Me atacan de manera sistemática y siempre desde el mismo medio. No entiendo por qué mienten así, no está bueno y es muy injusto. Si yo me pusiera a hablar de las denuncias que tiene el Grupo Clarín, no terminaría el día".

Asimismo, confirmó que el vuelo trajo una valija con medicamentos para él y su hija Candelaria y que fueron pedidos en un taxi aéreo. "Estoy trabajando desde acá todos los días como si estuviera viviendo en Buenos Aires. Tengo la libertad para moverme por todo el país como comunicador", afirmó además.

Y sentenció: "Supongamos que uno puso una vez que rompí la cuarentena, bueno, puede pasar. 'Pelotudo' un día, 'pelotudo' otro día... siempre del mismo medio. ¡Es permanente el tema!"