Omar Perotti presionó y el jueves podría tener su ley de necesidad pública

La novela legislativa del verano en Santa Fe está emitiendo sus últimos capítulos. Cansado de las dilaciones, y de los juegos del Frente Progresista, Omar Perotti mandó toda la carne al asador esta semana. En un último intento de presionar a la oposición, que pretendía discutir en comisiones de Diputados a lo largo de un mes la media sanción de la Ley de Necesidad Pública que llegaba del Senado, mandó a sus espadas de negociación, los ministros Esteban Borgonovo y Rubén Michlig, a apurar el asunto. Y dio resultado.

"Si quieren, que la aprueben o la rechacen ahora, pero que no demoren más", fue el mensaje, acompañado de "se gobernará con ley o sin ley, pero si no sale, que Miguel Lifschitz se haga cargo de las demoras en mejorar lo que está en crisis". Es que el socialista rompió un acuerdo político durante la transición, al prometer no mandar el presupuesto antes de que asuma Perotti, pero después lo envió y lo aprobó para limitar la gobernabilidad de la gestión peronista.

Acto seguido, luego de que asumiera el rafaelino, le archivó un proyecto que declaraba emergencias en varias áreas, pedía autorización para obtener financiamiento que permita recomponer los números, y le daba aire para redirigir fondos y así dar la impronta de un nuevo gobierno, con sus propias prioridades en el gasto. Pero para el socialismo, el texto otorgaba "superpoderes", y lo mandó al Por eso, Borgonovo lo acusó de tener como único objetivo “poner palos en la rueda” y de “desconocer el resultado electoral”. A diferencia de otras veces, esta vez el socialista respondió.

Interna

Tanto se tensó la cuerda, que hasta Pablo Javkin (que esta semana se mostró reunido en Rosario con Emilio Monzó y Rogelio Frigerio) calificó de “absolutamente irresponsable” al socialismo. El intendente dijo que la ciudad y la provincia precisan “herramientas de financiamiento urgente”, y criticó la demora de los diputados que responden a Lifschitz para tratar el proyecto enviado por Perotti.

Javkin mantiene con Lifschitz una interna que cada vez levanta más temperatura por el liderazgo en el Frente Progresista santafesino. Pero esto debe leerse a través de la necesidad de recursos para los municipios. La pelea entre socialistas y peronistas, como intendente, lo perjudica. "Pablo es partidario de que se discutan modificaciones si es necesario, pero que salgan herramientas", afirmó un asesor.

Lo cierto es que ambos se disputan el liderazgo del Frente, pero el ex ARI-Coalición Cívica no se puede dar el lujo de buscar rédito en posicionamientos políticos. Además, no tiene una obligación partidaria con Lifschitz: lo prioritario es resolver su forma de gobernar. Todo va contribuyendo a un escenario general de enfrentamiento. Pero hoy por hoy la clave está no sólo en lo político, sino también de gestionar el municipio: sin una buena gestión, no hay proyección posible a futuro.

Respuesta

Lifschitz, que preside la Cámara de Diputados, acusó recibo y habilitó el jueves a que comience el debate de la ley que ya obtuvo media sanción en el Senado. El ex gobernador indicó a sus legisladores, que son mayoría, que aceleren las convocatorias a las comisiones legislativas “a los efectos de lograr un proyecto de consenso que contemple las posiciones de los distintos bloques, en el menor tiempo posible”, según manifestó en un comunicado.

La orden fue cumplida. El número de comisiones en los que se debatirá se redujo a dos, cuando se pensaba en cuatro, aunque en Senadores habían sido seis. En la Comisión de Labor Parlamentaria, en la que los jefes de bloque rosquean todos estos aspectos, se acordó que tenga preferencia para votarse el próximo jueves 19.

Antes, el proyecto será girado a Presupuesto y Hacienda, y a Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde el socialista encomendó un "tratamiento expeditivo", por lo que deberían salir con despacho favorable el miércoles, aunque todos esperan que sufra modificaciones producto de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. Montos de endeudamiento, plazos, destino de los fondos, facultades delegadas, y reparto equitativo entre Rosario, Santa Fe y los municipios son algunos de los ítems que seguramente tengan cambios.

Mientras adentro se discutía, afuera de la Legislatura la UOCRA montaba una protesta por la sanción de las emergencias. Es que la paralización de la obra pública puso en riesgo miles de fuentes laborales. Finalmente, la riesgosa estrategia discursiva de Perotti de que nada (aumento a docentes, mayor seguridad, congelamiento de tarifas, obras y hasta el boleto educativo urbano) podía hacerse sin la ley, hizo que muchos sectores, incluso los propios, presionaran a Lifschitz. Pero la verdad de la milanesa se conocerá el próximo jueves. Nadie cree que el socialista se baje del ring sin usar ningún truco.

"Durante la semana que viene continuarán las reuniones y el diálogo en busca de un acuerdo político", reflejó a El Destape un diputado macrista. Es probable que sea la última negociación y la novela, como esas emisiones que se estiran y se estiran con argumentos cada vez menos verosímiles, tenga por fin un final para bien de todos los santafesinos.