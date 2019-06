“Es un invento. Estoy perfectamente: me quedé a hacerme un chequeo, sino luego no iba a tener tiempo de hacerlo”. Alberto Fernández desmintió así un tweet del periodista macrista de Clarín Claudio Savoia que señaló que no se trataba de un chequeo.

“Alberto Fernández internado en el Otamedi. Tromboembolismo pulmonar e infarto en el pulmón izquierdo. No fue un chequeo. Llegó a la guardia por emergencia. Dolor en la pierna y dificultad respiratoria. Está estable. Anticoagulado. No es una pavada”, publicó en su red social Savoia.





Al rato siguieron con el tema los periodistas oficialistas Eduardo Feimann, Luis Majul, en América 24 y Alfredo Leuco en TN. La realidad es que Alberto Fernández fue al Sanatorio Otamanedi por indicación de su médico clínico porque hacía días que tenía tos.

“El lunes laburé un montón. Vi a Matías Lammens, Felipe Solá y varios dirigentes más. A la noche tenía tos y llamé a mi médico, Federico Saavedra. Me dijo que lo viera en el Otamendi. Ahí me hizo una tomografía computada y me diagnosticó que tenía una inflamación en la pleura. Nada importante, pero duele mucho”, le dijo el candidato a este medio.



- ¿Por qué se quedó internado?, consultó El Destape.

- Me iba a quedar unas horas hasta que me pasaran un antiinflamatorio por vena, así se me iba el dolor. Pero mi médico me dijo que quería ver el origen del problema con algunos estudios y me insistió para que me quedara porque sabía que luego con el trajín de la campaña no iba a volver. Pero el dolor se me fue enseguida.

- ¿Qué estudios le están haciendo?

- Ecodopler, electrocardiograma, electroencefalograma, análisis completos. Lo normal.

- ¿Qué pudo haber sido?

- Yo en 2008 tuve un coágulo pulmonar. Eso deja una cicatriz. Es muy posible que eso haya generado la inflamación.

- ¿Está anticoagulado?

- Me dieron anticoagulante luego del episodio de 2008. No lo necesito. Podría dejarlo, pero los médicos siempre prefieren que te asegures de que no se formará un coágulo. Yo jamás volví a sentir ningún síntoma y todos los estudios me salen perfectamente.