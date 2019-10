Periodista de La Nación propuso controlar la reproducción de los pobres

La periodista Dolores Cahen Danvers lanzó una repudiable teoría para frenar el crecimiento de la pobreza. Lejos de proponer políticas inclusivas, planteó la necesidad de reducir la reproducción biológica de sectores que no tienen recursos.

MÁS INFO Macri lo hizo: la pobreza subió hasta el 35,4% y la indigencia al 7,7%

En una mesa debate del programa Destino, sostuvo: "Cuando la familia pobre, que realmente no tiene recursos, no tiene hacia adelante algo mejor, dice 'lo único que tengo es la posibilidad de ser padre y pretendo hacerlo'". Ante ese panorama, propuso: "Sin ser categórico, me parece que es interesante hablar de este tema porque en algún punto hay que frenar la reproducción de una sociedad pobre".

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló que la pobreza ascendió al 35,4% en el primer semestre de este año y se trata del peor registro en la era Macri. A su vez, el deterioro social, generado por las políticas de ajuste, llevó a que la indigencia trepe al 7,7%

De acuerdo al último informe del organismo, la cantidad de personas que permanecen por debajo de la línea de la pobreza aumentó 8,1 puntos porcentuales, desde una perspectiva interanual. En esos mismos términos, la cifra de indigencia saltó 2.8 puntos porcentuales