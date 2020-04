Patricia Bullrich denunció espionaje en redes sociales y en Twitter le recuerdan sus políticas represivas

Un nuevo revés tuitero sacude a Patricia Bullrich: a raíz de un polémico mensaje denunciando espionaje en redes sociales, los usuarios le contestaron exhibiendo su pasado represor, durante su gestión como ministra de Seguridad. El archivo no perdona.

Pero Patricia, qué decís? Vos metiste presos a tuiteros por publicar una canción de cancha! 😨 — Sergio Chouza (@SergioChouza) April 8, 2020

"¿Qué código establece que el humor social es delito? Eso se llama espionaje y es un gravísimo delito. El cyberpatrullaje se utiliza contra el terrorismo, narcotráfico, grooming, violencia de género, amenazas, etc. Si quiere medir el humor social haga una encuesta, ministra", tuiteó Bullrich, con un video de la actual Ministra de Seguridad Sabina Frederic. Al instante, empezaron a llover mensajes criticándola y recordándole cuando ordenó apresar a tuiteros por insultar a entonces presidente, Mauricio Macri.

En el video de Sabina Frederic, la ministra explica las características del cibrepatrullajae, detallando que no es "espionaje" sino "rastreo". A su vez, aseguró que las fuerzas federales solo acceden al contenido público, por lo que no significa ninguna amenaza. La práctica se realiza para detectar el humor social para prevenir alertas tempranas.

Metiste presos a pibes por tuitear.

El Malbec en exceso hace mal.

Pero vos, ya estabas mal de antes. — Diego Wainstein (@diegowainstein) April 9, 2020

Largá el tinto, borracha. El 9 de diciembre se te acabó el curro. Cucha!!!👉🏿👌🏾 — Nac y Pop (@teresitanyp2) April 9, 2020

"Siempre algo es mejor que nada", concluye Frederic en el video, que fue criticado por Bullrich. "Yo cuando me escabio también me olvido las cosas que hice" y "te estaría fallando la memoria" fueron algunas de las respuestas que le llegaron a la ex ministra, exhibiendo sus políticas de represión durante los cuatro años de macrismo.