Paro de pilotos: pese al pedido de Alberto Fernández, el presidente de Aerolíneas Argentinas lo culpó por la medida de fuerza

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, culpó a Alberto Fernández por la medida de fuerza de los pilotos de avisón. Y lo llamó "Paro K". Así, vinculó al kirchnerismo con los paros convocadas por los pilotos para el fin de semana. Se refirió a los pedidos del candidato a presidente del Frente de Todos para que los gremios den marcha atrás.

“Habla para la tribuna, si él quisiera no habría paro”, disparó contra Alberto, quien había manifestado públicamente un pedido hacia los trabajadores para que no pararan. Fue durante una visita a San Juan.

Las declaraciones del funcionario fueron luego de que la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) confirmaran que este fin de semana realizará una huelga de 48 horas pese a la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

"Fernández dice eso para que quede como que están aplicando racionalidad a una cuestión que no la tiene: claramente si el candidato quisiera que no paren, no lo hacen... pero acá hay una estrategia que termina hiriendo a la credibilidad de Aerolíneas Argentinas", aseveró.

Y aseguró Malvido: "Las cuestiones que están detrás del paro son netamente políticas. Crecemos no solo respecto del 2015, sino también del año pasado; ante la situación tan clara del sector, que haya un paro, después de que ya recibieron un aumento del 30 por ciento, es realmente inconcebible”.

La protesta afectará a 75 mil pasajeros y repercutirá en la programación de vuelos de toda la semana. Malvido aseguró que "la medida de fuerza es irracional" y adelantó que durante la jornada de hoy "buscarán un nuevo contacto con el sindicato para intentar destrabar la situación". Lo hizo en una nota realizada en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.