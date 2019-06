Paritarias 2019: El Gobierno y empresarios quieren avanzar contra los convenios de Camioneros y Bancarios

Los gremios de Camioneros y La Bancaria denunciaron que el sector empresarial condicionó las paritarias de este año a la modificación de sus convenios colectivos de trabajo, la flexibilización laboral por la fuerza.

El gremio que conduce Hugo y Pablo Moyano difundió la respuesta que le dio Fadeeac, la cámara que nuclea a empresarios transportistas, en la cual condicionan la paritaria a la negociación de cambios en el CCT. Entre los puntos más polémicos, los empresarios quieren reducir el plus por antigüedad, que ahora es del 1% por año, eliminar el plus salarial para camioneros de la Patagonia y considerar transporte de larga distancia recién en recorridos mayores a 300 kilómetros, cuando en estos momentos es de 100 kilómetros. También pide la creación de un "banco de horas", uno de los puntos que estaban incluidos en la reforma laboral que el Gobierno no pudo aprobar en 2018.

Los argumentos que esbozan en el empresariado no son novedosos: para el caso de la antigüedad, aseguran que las empresas con empleados de hace varios años pierden competitividad ante aquellas empresas nuevas que contratan nuevos trabajadores. Para el caso del plus por viaje largo, dice que "por las velocidades actuales", debería triplicarse el límite.

En la misma situación está otro de los referentes del Frente Sindical 18F. La entidad que conduce Sergio Palazzo denunció que las entidades financieras promueven modificaciones de las leyes laborales del sector con el pretexto de la"inclusión financiera". Entre ellas, incluye la modificación de la jornada laboral, ahora limitada en 7 horas, y la inclusión de “agencias complementarias” a comercios, estaciones de servicio, farmacias y otro locales comerciales, informó el diario Tiempo Argentino.

El gremio denuncia que los empresarios buscan "mejorar la productividad" luego de que facturaran un 170% más en 2018, gracias al cóctel de dólar y tasas por las nubes que prácticamente liquidó a la actividad productiva.