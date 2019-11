Para Moyano, es "un error" que la CGT no pida un bono de fin de año

El secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, se refirió a la decisión de la CGT de no pedir un bono generalizado para fin de año: "Creo que es un error que los de la CGT no pidan bono de fin de año", al tiempo que señaló: "Nosotros arreglamos un bono de $20.000, habría que preguntarle a los trabajadores de los gremios de la CGT si están de acuerdo con no pedir bono".

En diálogo con FM Futurock, Moyano aseguró: "A lo mejor a los sindicalistas de la CGT no les falta para llegar a fin de mes y por eso no piden bono", y agregó: "En algún momento tenemos que discutir el liderazgo de la CGT".

En este sentido, anticipó que no se ve como candidato para liderar la central obrera: "Yo estoy más para el PAMI que para la CGT". Por otro lado, reveló: "Hace unos días que no hablo con Alberto Fernández. Nosotros estamos del lado del laburante y si a alguno no le gusta lo lamento". "No fui consultado para el armado del gabinete. Esperemos que pongan a alguien que conozca del tema", concluyó sobre la decisión de nombrar a Moroni como Ministro de Trabajo.