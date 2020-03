Pablo Moyano sobre el paro de los sojeros M: "Que no jodan con los camioneros en las rutas"

El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, habló sobre el paro de los sojeros M que se llevará a cabo desde este lunes hasta el día jueves, tras el aumento de las retenciones.

"Un chofer pasa días y días en la ruta dejando de lado a su familia para llevar un mango más. Nosotros vamos a proteger a nuestros afiliados, que no jodan con los camioneros en la ruta", alertó el dirigente en dialogo con AM 750. En ese sentido, insistió: "Le pedimos al campo que lleve adelante su reclamo, pero que no joda a los trabajadores que están manejando en la ruta".

Según Moyano la medida de fuerza es "lamentable"y se trata "claramente de un paro político alentado por la oposición"."La mayoría de la sociedad sigue apostando a la recuperación de este país", explicó el sindicalista y aseguró: "No creo que en este momento la intención sea quebrar a este Gobierno, pero sí empezar a desgastar".

El secretario del Sindicato de camioneros destacó el pedido de Alberto Fernández: "El Presidente pide solidaridad a los que menos tienen para que sean beneficiados los desprotegidos por el modelo económico anterior". Además, admitió que el Gobierno "está haciendo un esfuerzo tremendo por el desastre económico que dejó Mauricio Macri, apoyado por la gente del campo".

En un contundente análisis, Moyano criticó a la postura del campo y sostuvo: "Estos tipos que ganan millones y millones de dólares no son capaces de compartir parte de sus ganancias para poder dar soluciones a los múltiples problemas que tiene el país"."Ahí te das cuenta la falta de solidaridad", se quejó y pidió que la CGT debe "salir a respaldar" la medida del Gobierno para que el campo "empiece a colaborar con los que más necesitan".

"Sabíamos que el primer año iba a ser durísimo", afirmó Moyano y reconoció: "Hay una economía planchada y nosotros lo vemos en nuestra actividad" pero "tenemos fe de que en los próximos meses se va a empezar a activar".