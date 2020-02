Oscar Parrilli denunció a Mauricio Macri y otros funcionarios por "destrucción de patrimonio cultural e histórico"

Mauricio Macri no solo destruyó la economía de los argentinos en los pasados cuatro años de su gestión. También tuvo poco interés en preservar el "patrimonio histórico y cultural" de la Casa Rosada. Por ese motivo, el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli denunció penalmente a Mauricio Macri y a otros funcionarios de su gestión por "los delitos de daño agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"En los términos del artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación vengo a formular denuncia penal contra el ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, contra el ex Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, y contra quienes resulten coautores, cómplices o encubridores de los hechos", comienza la denuncia redactada por el exfuncionario de Cristina Kirchner.

Dentro de las destrucciones perpetradas en la casa de gobierno, se encuentra la histórica escalera de mármol, que databa de 1895. Era de mármol de Carrara y fue destruida para reemplazarla por un ascensor.

El gobierno no contó con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos que es obligatoria para realizar esa intervención en la Casa Rosada "y provocó un daño irreparable al patrimonio histórico nacional".

"Cuando el desprecio por nuestra cultura e historia se concreta en la destrucción de un bien de semejante valor patrimonial se ingresa en la esfera delictiva y es lo que hoy vengo a denunciar", denuncia Parrilli.

Otro de los sitios destruidos fue el museo histórico. El exdirector de la AFI recordó las declaraciones del Juan Ganduglia, un experto patrimonial que trabajó en la Casa Rosada hasta el año 2018, quien afirmó que “hay que cumplir con protocolos internacionales".

"El sector del fuerte, que es el edificio civil más antiguo que hay en Buenos Aires, se inundó por filtraciones y mal mantenimiento. Está inhabilitado desde hace dos años. El Museo tenía además una cafetería, de acuerdo al protocolo de la Unesco, que también se inundó y está inhabilitada. Y el resto del Museo está con filtraciones”.

Por último, se sumó desidia del Salón Azul, para lo que sumó otro fragmento de la entrevista a Ganduglia en la que señala que "los grandes salones estaban perfectos. Podía haber algún problema arriba, en el segundo piso, donde está la cocina. Faltaba terminar alguna cosa y también había algún problema en los sanitarios. Pero era una obra que estaba en proceso. Todo se había hecho con calidad excepcional".

Pero luego señaló que, con el gobierno de Mauricio Macri, "tiraron abajo lo que era el Salón Azul, donde estaban los pintores del bicentenario, es una falta de respeto total. Que no se haya hecho nada es una cosa, pero que se hayan hecho cosas para romper lo que había me da indignación, tristeza, me parece inaceptable".