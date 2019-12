Oficial: The Mandalorian, la aclamada serie sobre Star Wars, tendrá segunda temporada

Ya era un secreto a voces, y hoy finalmente se confirmó lo que millones esperaban: hay luz verde para la segunda temporada de The Mandalorian, la serie estrella de la plataforma Disney+ que explora el universo Star Wars. Lo hizo oficial su director, Jon Favreau, en Twitter y reveló que se estrenará durante el otoño estadounidense de 2020 (en Argentina transitaremos la primavera).

La producción de Favreau - nombre que resonó en 2019 debido a su fallida adaptación live-action de The Lion King- es la primera serie de acción real basada en la saga de George Lucas. Al momento de su estreno, el pasado 12 de noviembre, The Mandalorian se transformó en lo más visto de la plataforma Disney+, en parte, gracias al personaje "The Child", el tierno baby Yoda que sacudió las redes sociales y fue material de oro para la creación de cientos de memes.

The Mandalorian sigue la historia de “Mando”, un cazafortunas solitario en los confines de la galaxia, antes de la aparición de la Primera Orden y después de la caída del Imperio. Está situada cinco años después del final de la película The Return of the Jedi.