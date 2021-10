Ofelia Fernández denunciará a Viviana Canosa por mentir al aire

La conductora aseguró que la legisladora del Frente de Todos había recibido 250 mil euros para ir a España.

Ofelia Fernández denunciará a Viviana Canosa por decir mentiras sobre su persona en televisión. Una vez más, la conductora de A24 quedó envuelta en una polémica por la información que brinda al aire de su programa Viviana con vos.

Esta vez, Canosa aseguró que la legisladora porteña del Frente de Todos había recibido 250 mil euros por parte del Gobierno para viajar a España a dar una conferencia. Esta información fue desmentida por Ofelia, quien contó que el próximo lunes iniciará acciones legales contra la conductora.

"Se llenan la boca hablando de los pobres pero ellos viven de los pobres y viven vidas de ricos", comenzó diciendo Canosa en su programa del lunes 11 de octubre. La conductora aseguró que el Gobierno le había otorgado 250 mil euros a Ofelia Fernández para dar una charla en Madrid y también, que se había hospedado en un hotel que salía 100 mil pesos por noche.

Lo cierto es que la diputada del Frente de Todos viajó a España para participar de un acto de Podemos y cerró un panel en la Universidad de Otoño. En su discurso, la legisladora destacó el profundo nivel de desigualdad que se vive en el país y la región y apuntó contra los sectores de ultraderecha. “Hay un problema de desigualdad y no podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Eso es una trampa y tenemos que sortearla”, expresó.

La denuncia de Ofelia contra Viviana Canosa

Ofelia Fernández publicó en sus redes sociales un descargo contra Viviana Canosa e informó que el próximo lunes iniciará acciones legales en su contra.

"Viviana Canosa afirmó que recibí 250 mil euros del gob argentino para viajar a una conferencia en España. Se trata de una injuria que supera con creces el estándar de la real malicia. Los gastos los cubrieron quienes me invitaron, y no en ese hotel. Voy a iniciar acciones legales", expresó la legisladora porteña y mostró el recorte del video del programa Viviana con vos.

"Después se queja de que me aplaudan, pero si tanto le molesta lo que digo que lo discuta sin mentir patéticamente", siguió diciendo Ofelia y agregó: "Me consideran una pendeja no idónea pero me dedican demasiado tiempo". "Se debe haber pasado de dióxido de cloro", ironizó la legisladora para finalizar su denuncia pública contra Canosa.