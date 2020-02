O' Donell volvió a quedar en offside: un video desnuda una mentira sobre su vínculo con Laura Alonso

Después de quedar en ridículo al decir que era "un papelón" que Daniel Scioli haya ocupado una banca en la sesión por los cambios en la jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, en menos de 24 horas María O'Donnell volvió a quedar en evidencia en las redes sociales.

La periodista afirmó que prácticamente no tuvo contacto con la ex titular de la Oficina Anticorrupción en el macrismo, Laura Alonso, porque le parecía soberbia y prepotente. La confesión la hizo en respuesta a la difusión de unos mails de Alonso en los que figuraba su nombre, con el objetivo de desentenderse de cualquier vínculo con la ex funcionaria.

"En cuatro años tomé un café con Laura Alonso y me pareció tan soberbia y prepotente que nunca más hablé con ella ni con nadie de su oficina", expresó O'Donnell y afirmó: "Jamás la entrevisté". Incluso enfatizó su indignación diciendo: "Qué tal si se informan para “informar”?".

120 periodistas en un mail “de Laura Alonso” dice @C5N y mi nombre está ahí. En cuatro años tomé un café con @lauritalonso y me pareció tan soberbia y prepotente que nunca más hablé con ella ni con nadie de su oficina, jamás la entrevisté. Qué tal si se informan para “informar”? — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) February 28, 2020

Sin embargo, esta afirmación era falsa. Un usuario evidenció que el 17 de diciembre de 2015, O'Donnell tuvo un mano a mano con Laura Alonso en su programa en Canal 26, "50' con O'Donnell". Macri ya era Presidente hacía una semana. Para ese entonces ya se conocía que sería la titular de la Oficina Anticorrupción. Fue designada una semana después en el Boletín Oficial, demorada por el cambio que tuvo que hacer el exmandatario para que una no abogada asumiera ese cargo. En la entrevista, ambas se mostraron muy buena onda y hasta la periodista recomendó el libro de la macrista contra los K.

"María, creo que llegó el momento de hacer algún chequeo antes de tuitear", manifestó el usuario y compartió el video en el que, además, la periodista promociona el libro escrito por Alonso llamado "Circo Kirchner", en el que hace un resumen, a su manera, de los 12 años de gobiernos kirchneristas.