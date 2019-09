Novaresio habló sobre su declaración de amor, el acoso de los medios y su familia

El conductor de televisión Luis Novaresio habló de su dedicación de amor al recibir un premio en la entrega de Martín Fierro, manifestó su incomodidad por las recurrentes preguntas de los periodistas para conocer quién es su pareja y manifestó que a su familia le molesta la notoriedad.

"Para vos que te amo", afirmó Novaresio al recibir el premio Martín Fierro.

"Yo estoy muy bien pero hay que resolver este tema de la dedicatoria. Yo estaba seguro que el premio lo ganaba Sergio Lapegüe porque se lo re merece y como esa era una de las últimas ternas, me relajé. Tomé un toque de vino pensando que no ganábamos, y cuando escuché dije: ‘Uy, ¿ahora qué digo?’. Me terminé olvidando el nombre de mi productor general y al final eso no fue ninguna declaración de amor”, explicó Novaresio.

“A mi familia le jode la notoriedad y lo hemos hablado muchas veces. ‘Mirá, está todo bien con tu trabajo, pero a mí no me interesa’, y entonces he respetado esta historia”, reveló Novaresio.

“La estoy pasando súper bien y no tengo nada para decir”, indicó el periodista, que recordando la ocasión en la que contó que quería ser padre y lo que le pasó en esta última semana, se mostró en contra de las presiones que sufre para que dé datos de su vida íntima. “¡Paren un poco! ¿Se pueden calmar?”, afirmó.