No Time to Die: lo nuevo de James Bond con el estreno del primer tráiler

James Bond ha vuelto, y más recargado que nunca. O al menos eso es lo que muestra el primer tráiler de No Time to Die (2020), la nueva aventura del espía más adaptado del cine y la última de Daniel Craig, que le deja la posta a un nuevo candidato (aún no hay nombres confirmados) luego de 14 años y 5 películas. Se estrena el 2 de abril de 2020.

Si No Time to Die maneja el mismo buen nivel que su tráiler se podría aventurar que estamos ante la cinta más madura del personaje ya que, en cierta forma, se trata de una despedida.. Pero bueno, lo más importante en una película del agente 007-y lo que realmente le importa a los seguidores de la franquicia- está todo presente en el primer vistazo: explosiones, acción, disparos, persecuciones, y un soundtrack impecable.

Dirigida por Cary Fukunaga (True Detective), No Time to Die reúne a Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear y Jeffrey Wright, de entregas anteriores, y algunas nuevas incorporaciones: Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik, Lashana Lynch y Rami Malek, con el rol del gran villano.

En la nueva entrega, Bond lleva algún tiempo retirado de su trabajo como espía, pero se ve obligado a regresar para trabajar junto al agente estadounidense Felix Leiter y una nueva agente 00 del MI6. ¿La razón? Un científico ha desaparecido y, por supuesto, el mundo parece estar en peligro inminente.