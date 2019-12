No hay regalo de Navidad: Baby Etchecopar se sacó contra Cristina Kirchner y anunció que seguirá en la TV

Durante su editorial en "Basta Baby" (A24), Baby Etchecopar buscó despejar todas las dudas sobre su futuro televisivo y confirmó que seguirá en TV.

"Me rompieron las pelotas, me pararon en la calle y me dijeron: 'Me parece bien que te vas'", arrancó con todo en vivo en el canal del Grupo América.

Y siguió con explosivas declaraciones: "Además de hacer una opereta (sobre mi salida), que no es así, los putearon en arameo. O sea, terminó en: 'Baby, querido, el pueblo está contigo'".

Sobre su futuro, añadió: "No me voy a ir, primero porque me gusta laburar con mis amigos y, segundo, porque me encanta forrearlos".

Sobre el Gobierno, criticó: "Lo del quilombo ya se armó porque los jubilados y la clase media ya está como el culo. Siempre pagamos los mismos. Podrían bajarse los sueldos, sé que no es significativo, pero es un gesto. Pero son tan grasas y mersas que no les alcanza ni para un gesto".