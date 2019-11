No descartan la posibilidad de que Lula venga a la asunción de Alberto Fernández

El ex canciller de Brasil, Celso Amorim, no descarta que el ex presidente Lula Da Silva viaje a la Argentina el 10 de diciembre para la asunción de Alberto Fernández. "Si Lula está libre, está libre. No es imposible que viaje a Argentina el 10 de diciembre. Pero algo pueden inventar”, afirmó.

Amorim se refirió al fallo del Tribunal Supremo a favor de la liberación de los presos sin condena firme y aseguró: "Es un día muy feliz". Del mismo modo, destacó que "van a intentar retrasar la libertad de Lula pero no tendrán fuerza". "Lula a volver a su casa, a sus amigos, a los metalúrgicos, con el PT", puntualizó.

En diálogo con El Destape Radio, el ex funcionario del gobierno de Lula aseguró: "Quiero agradecer a los argentinos, que han sido muy solidarios, empezando por el presidente electo Alberto Fernández con quien fuimos juntos a la cárcel".

"El hecho que Lula sea liberado empieza a poner a Brasil en la normalidad", planteó Amorim. Además destacó que “los vientos que vienen del Sur son óptimos” y pidió que se diera un buen resultado en las elecciones de Uruguay.