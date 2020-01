Nisman en Netflix: el emotivo mensaje de Héctor Timerman a sus nietas antes de morir

Tras el estreno de la serie de Netflix sobre el “Caso Nisman”, en el último capítulo se puede la participación del ex canciller Héctor Timerman que se refirió a la persecución política que sufrió desde el 2015 por impulsar la firma del memorándum entre Argentina e Irán.

En una breve entrevista, el ex funcionario kirchnerista expresó sumamente emocionado: “Si hay algo que les quiero decir a mis nietas es que su abuelo hizo todo lo posible por encontrar la verdad de un caso importante”.

“Y si hay algo que quiero trasmitirle es que no sean cobardes, nunca en la vida, que si tienen una causa la sigan hasta el final, pase lo que pase, cueste lo que cueste”, sentenció.

Timerman, quien se encontraba luchando contra un cáncer de hígado, fue perseguido durante el 2016 hasta que murió en 2018, al ser acusado de “traición a la patria”. La Justicia no le permitió viajar a Estado Unidos para continuar con su tratamiento y su imagen fue denostada en los principales medios de comunicación.

“Yo me fui en el 2015. El memorándum ya era inconstitucional. Cuatro años pasaron, me dicen ¿en que avanzó la causa? O sea, alguien puede decir en qué avanzó la causa, lo único que avanza es mi cáncer. No avanza otra cosa”, aseveró en el juicio en su contra.