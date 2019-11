Nicolás Wiñazki quiso chicanear a Ginés González García por sus dichos sobre los periodistas, pero le salió mal

Ginés González García fue cruzado por Nicolás Wiñazki y Carolina Amoroso por pedirle autocrítica a la prensa. Pero las chicanas no funcionaron y el hombre de consulta de Alberto Fernández los dejó en ridículo.

Luego de que en diálogo con El Destape Radio el exministro de Salud de la Nación pidiera la revisión de la labor periodística y afirmara que "no son periodistas los que nos atacan; son grandes intereses", en el canal de noticias oficialista le pidieron explicaciones. "¿Por qué pide autocrítica a la prensa?", le preguntó Wiñazki.

"Me pareció que el día después de la elección, yendo a los mayores diarios, tenían mucha agresividad con un presidente recién electo, no hubo ningún tipo de concesión a un nuevo Estado", explicó y redobló la apuesta: "Ustedes no pueden decir que los medios estuvieron a favor de su candidatura".

Frente a esto, el periodista intentó aclarar: "Ni a favor ni en contra", lo que causó la risa del exfuncionario.

Amoroso, en tanto, pidió libertad de prensa y que la política no intervenga en la forma de informar. "¿Quién intervino? Ustedes siguen hablando y diciendo lo que quieran", aclaró y les pidió que no se pongan en el rol de víctimas.

"Yo no me pongo en ninguna víctima, hemos estado trabajando bajo otras presiones de otros gobiernos, no estoy diciendo que este gobierno haya presionado a la prensa, pero otros gobiernos anteriores, muchísimo", sostuvo y leyó en vivo los titulares de los diarios que el domingo 27 de octubre anunciaron la victoria de Fernández en primera vuelta. "Y bueno, pero ese título se puede obviar porque es una evidencia, no iban a negar que salió presidente", apuntó con ironía.

En la misma línea, criticó la postura mediática de alimentar la confrontación política. "Pero la grieta la inventó el kirchnerismo, Néstor Kirchner", afirmaron.

"¿Así que el peronismo inventó el peronismo y el antiperonismo? Me parece que estaba de antes del kirchnerismo, es la grieta con distintos nombres y en diferentes momentos de la historia. Es lo que estamos, en el caso de algunos con bastante esfuerzo, tratando de superar", explicó.