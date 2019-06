Nicolás Wiñazki contó en TN que le gritaron "ladrón" y "chorro" tras el robo y estalló al aire

El periodista ultramacrista Nicolás Wiñazki fue asaltado en la localidad bonaerense de Morón luego de retirar dinero en un banco de la zona y contó que le gritaron "ladrón" y "chorro".

El hecho ocurrió mientras el conductor de la señal de noticias TN esperaba para comprar en un kiosko de la zona. Antes de que lo atendieran, un hombre le robó un saco donde llevaba el dinero. De acuerdo con lo relatado por el periodista "no hubo violencia". El delincuente se escabulló rápidamente y se subió a una moto donde lo esperaba un cómplice.

En TN, notablemente enojado, el periodista estalló al aire y reveló: "Lo más raro de todo es que mientras estaba ahí con la policía, pasó un auto con gente y me gritaron "ladrón". Yo no meo agua bendita pero no soy un ladrón, me acababan de robar. Pasó otro auto y me gritó otra cosa. Y pasó un tercer auto y me gritó "chorro"".

"Le respondí al tercero "vení". Un vecino me contó que ese auto volvió y me filmó. ¿Qué le pasa a esta gente? Tal vez contamos cosas que no les gustan...", afirmó Wiñazki.

El columknista de Jorge Lanata siguió: "Yo chorro no soy, no soy ladrón, nosotros no los estamos estafando con las noticias. Algo está pasando en la sociedad y que es inducido por una parte del poder".

Y cerró con un curioso editorial: "No es algo que me suela pasar. Ladrones no somos. Yo no soy la persona que dije que "todo lo que tuve en la vida era de otra persona que estuvo en el cielo". No soy tampoco la persona que no salió a decir nada después de que esa persona había negado eso. No soy una persona que se enriqueció como un magnate y llegó a tener más patrimonio que Geoge Michael, el astro de la música pop".

"¿A quién están defendiendo cuando le gritan a los periodistas "chorros"? Ladrones no somos. Piénselo. No manejamos dinero del Estado, no nos enriquecimos. Al que me filmó, pasala la filmación", concluyó.

También aclaró el hecho y lo desvinculó que el móvil sea por su profesión: "No pasó nada, no lo vinculo a nada que tenga que ver con el trabajo. Es imposible que me hayan marcado. Ni yo sabía que estaba en el saco la plata. Tampoco yo sabía que iba a parar yo en ese kiosko. Cuando llegué al kiosko ya había alguien parado en ese kiosko. No desconfío ni del banco ni que haya sido una salidera".