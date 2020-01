Netflix redobla la apuesta y convoca a grandes estrellas para las 20 producciones que sacará en 2020

Netflix es una locomotora a todo vapor y dado el prestigio de sus últimas producciones cinematográficas -The Irishman, The Two Popes, y A Marriage Story consiguieron numerosos reconocimientos- convocó un nutrido grupo de talentos para sus producciones originales de 2020. Entre los nombres que sorprendieron se destacan los cineastas David Fincher, Spike Lee y Ron Howard. "Esto es solo el inicio de todo lo que se viene para 2020", anunció la plataforma en redes.

El cineasta David Fincher (Fight Club, Zodiac), quien ya había trabajado para Netflix con las series House of Cards y Mindhunter, dirigirá Mank, una película que girará en torno a cómo se escribió la aclamada El Ciudadano Kane y será protagonizada por Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance y Lily Collins.

Spike Lee llegará con Da 5 Bloods, que contará la historia de cuatro veteranos afroamericanos que vuelven a Vietnam a buscar el cuerpo del líder del escuadrón y un tesoro escondido. Entre los protagonistas de este proyecto se encuentran Chadwick Bosseman, Paul Walter Hauser, Norm Lewis y Delroy Lindo.

Habrá presencia femenina en las sillas de dirección, y una será Dee Rees, quien adaptará el libro de Joan Didion The Last Thing He Wanted, donde una periodista veterana, encarnada por Anne Hathaway, abandona su trabajo para cuidar a su padre luego de la muerte de su madre.

También se encuentra Rebbeca, del cineasta Ben Wheatley sobre el libro de Daphne Du Maurier que ya había adaptado Alfred Hitchkock en 1940, con Lily James y Armie Hammer en el elenco, y The Old Guard, basado en el cómic de Greg Rucka y el argentino Leandro Fernández, que dirigirá Gina Prince-Bythewood y protagonizará Charlize Theron y KiKi Layne ( If Beale Street Could Talk).

Otra de las sorpresas es la llegada de Will Ferrell a la plataforma que, junto a Rachel McAdams, protagonizarán una comedia que llegará en el primer trimestre del año llamada Eurovision. En ella, deberán representar a los Estados Unidos en el concurso de música más grande de Europa. Will Ferrell también será parte de Downhill, también en Netflix.

Habrá cupo para las secuelas con A todos los chicos de los que me enamoré, el 12 de febrero, y La cabina de los besos.

Otro nombre que triunfó este año en Netflix con la serie cómica The Politician, y regresará es Ryan Murphy: se hará cargo de The Boys In The Band, un musical de Broadway que gira en torno a cuatro amigos que se juntan para el cumpleaños de uno de ellos, pero toda la situación cambia cuando el compañero de cuarto del agasajado aparece sin anunciarse en la fiesta. Actúan Jim Parsons, Zachary Quinto y Matt Bomer ( White Collar).

Por último, entre los productos más llamativos de Netflix se encuentran Crip Camp, un documental producido por Barack y Michelle Obama; Half of It, la primer película de Alice Wu desde el 2004 y I'm thinking of ending things, un thriller de Charlie Kauffman con Toni Colette y Jesse Plemons. 2020, ¿el año de las maratones en Netflix?