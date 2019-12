La clásica tira animada He-Man vuelve a la televisión gracias a Netflix

El sitio especializado Deadline adelantó esta semana la vuelta de un clásico de la televisión de los '80: He-Man and the Masters of the Universe. Según la información revelada, Netflix se encuentra trabajando con Mattel (prestigiosa empresa estadounidense dedicada a la fabricación de juguetes y figuras de acción) para revivir al legendario personaje de DC cómics. Mientras sigue la preproducción, Sony continúa las negociaciones para hacer un live-action del héroe, para la pantalla grande.

La nueva serie de animación se acoplará a los proyectos ya anunciados "Masters of the Universe: Revelation" y "She-Ra y las princesas del poder". El proyecto de Netflix será desarrollado por Rob David, parte de Mattel. Por el momento no hay fecha de estreno estipulada, pero dado que Mattel piensa lanzar una nueva línea de juguetes de He-Man en el último trimestre de 2020, no sería inapropiado aventurar que la serie llegaría cerca de la fecha.

La serie dirigida por Rob David ya reveló sinopsis oficial: En el planeta Eternia, un joven príncipe perdido descubre los poderes de Grayskull y se transforma en He-Man, Amo del Universo. La batalla clásica entre He-Man y el malvado Skeletor se propaga a nuevas cotas en lo que tanto héroe como villano forjan nuevos y poderosos equipos. Una nueva generación de héroes luchas por el destino de todos nosotros. Al final ¿quién se volverá Amo del Universo?