Netflix escucha las quejas de sus usuarios enojados y lanza un tutorial para desactivar la reproducción automática

Netflix,la plataforma de streaming on demand más popular en la actualidad,está en constante evolución. Ahora,confirmó que habrá una opción que permitirá deshabilitar la reproducción automática de los avances en su plataforma. Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Netflix señaló que tomó nota de los comentarios de sus suscriptores que consideraban invasiva o molesta tal característica.

"Para algunos usuarios esta herramienta es útil, y para otros no. Escuchamos el feedback de manera contundente y clara: los usuarios ahora pueden controlar si quieren o no ver la reproducción automática de los avances en Netflix", tuiteó la empresa,despertando una ola de comentarios de usuarios a favor y en contra de la medida. Entre los que se mostraron molestos en redes, figuraban algunos que decían que "el tutorial no servía".

Some people find this feature helpful. Others not so much.



We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab