Netflix desembarca en la Argentina y este año abrirá oficinas en Buenos Aires

Netflix tiene la mirada puesta en Argentina y el vínculo entre ambos se afianza tras la nueva decisión del gigante de streaming: Oficialmente, desembarcarán en el país para abrir su oficina en Buenos Aires e impulsar las producciones nacionales y cautivar nueva clientela. Lo anunciaron con un divertido video en redes sociales.

El anuncio llegó día después de que el presidente Alberto Fernández recibiera en la Casa Rosada al director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, con quien conversó sobre los futuros lanzamientos de producciones originales. Finalmente, lo anunciaron mediante un divertido video en la cuenta de Twitter, @CheNetflix. De él participan Juan Minujín, Natalie Pérez, Maite Lanata, Sebastián Wainraich y Balthazar Murillo junto a los directivos de Netflix, Reed Hasting y Francisco Ramos.

"¿Las oficinas por dónde las tienen? ¿Palermo, Microcentro?", les consulta Lanata. "No, en Los Ángeles", responde Ramos, a lo que Wainraich sugiere que abran alguna en suelo porteño. "Paco, ¿por qué no tenemos una oficina acá? Argentina es uno de los diez países más importantes para Netflix, producimos contenidos maravillosos que son vistos por el mundo, me parece que tendría sentido", dice Hastings, quien termina cerrando el trato en cuestión de segundos. El posteo ya cuenta con más de mil likes.

SPOILER ALERT: La próxima temporada de Netflix en Argentina tendrá oficina en Buenos Aires en 2020 😁❤🇦🇷 pic.twitter.com/TWo7QwD2qA — CheNetflix (@CheNetflix) March 11, 2020

Netflix se encuentra en plena producción de series y películas originales producidas en Argentina. Algunos de los títulos que se vendrán son:

El reino: un thriller con guion de Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro y protagonizado por Diego Peretti, Mercedes Morán, Joaquín Furriel y Chino Darín saldrá a la luz en el 2021. La historia gira alrededor de un pastor candidato a vicepresidente, que vislumbra un futuro como líder del país desde el momento en que su compañero de fórmula es asesinado en el acto de cierre de la campaña.

El elenco de El reino tenía que definir la serie en un minuto. Son tan genios que tardaron menos. pic.twitter.com/q3Pkm0G7uX — CheNetflix (@CheNetflix) February 19, 2020

La corazonada: largometraje policial basado en el libro de Florencia Etcheves, La virgen en tus ojos.

largometraje policial basado en el libro de Florencia Etcheves, La virgen en tus ojos. Casi feliz: una serie en clave de comedia escrita y protagonizada por Sebastián Wainraich, que narrará con algunos tintes autobiográficos, la vida de un exitoso conductor de radio que enfrenta complicaciones afectivas, ya fueron oficialmente presentadas.

PAREN TODO. Tengo un gran anuncio: se vienen todas estas producciones argentinas 🇦🇷 originales de Netflix y no puedo más de la manija. Voy a desmenuzar una por una con toda la info que tengo porque ustedes se lo merecen. pic.twitter.com/bP0Pi7NPX9 — CheNetflix (@CheNetflix) February 19, 2020