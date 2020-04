Nervioso, Baby Etchecopar explotó por su salida de Radio 10

El conductor de Radio 10 Baby Etchecopar afirmó que negocia su salida de la emisora y reconoció que esta semana cayó el rating de su programa. Afirmó que le ofrecieron un cambio de horario que no aceptará y manifestó que la salida de la emisora se debe a su ideología.

"Hace 20 años yo entré a la mejor radio de la argentina que es Radio 10. La hizo un tipo lúcido y que es mi amigo, Daniel Hadad. Les voy a contar toda la historia, el resto es sarasa”, afirmó en un largo editorial en A24.

Etchecopar aseguró que hace siete meses se enteró de que en su horario iban a poner a Pablo Duggan y preguntó a los directores de la radio si lo iban a cambiar de horario. "Me dijeron que ´pensaban hacerlo en mayo´", afirmó Baby, quien sostuvo que pidió que lo indemnicen por sus "20 años en la emisora".

El conductor de la emisora acusó que le hicieron bullyng en la emisora quitándole columnista o pidiéndole que haga reir a la gente. "Este mes el gato (por Gustavo Sylvestre) cayó dos puntos de rating, nosotros hemos caído un punto. Como a veces nos caemos, otras veces nos levantamos, pero a ninguno de esos les dijeron andate. El tema es que yo no soy K", afirmó.

Baby Etchecopar pidió disculpas por tener en su editorial una "risa nerviosa".

En el mensaje de despedida, el conductor agradeció a los dueños de la emisora y contó cómo llegó a la radio. "Resulta que cuando llega el gobierno de Cristina, no sé, una historia medio rara. Tuvimos que entregar la radio. Esa radio que se había hecho alrededor mío cuando había maples de huevos en las paredes. La compraron López y De Sousa. Yo no me quedé por conveniencia, sino por amor a las paredes, esperando que cuando termine el gobierno de Cristina, volvieran a vender la radio, la compraran mis amigos y volvieran todos. Daniel también soñaba con esa historia”, afirmó.

“Ellos se portaron muy bien, yo estaba con mis muletas, me encontré con De Sousa y me dijo 'Compré una Ferrari, ¿querés manejarla y no la choqués?'. Y sí, porque yo laburo por la radio. Pusieron a un tipo que se llama Paco Marmol, que es un desastre como productor. Después tomó las riendas Carlitos Infante, un caballerazo. Willy (Bray), Nacho... les cuento esto porque quiero decirles gracias y porque me pagaron siempre, incluso en los peores momentos cuando López y De Sousa cayeron presos”, afirmó.