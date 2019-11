El ex basquetbolista, Emanuel Ginóbili, brindó un emotivo discurso en la ceremonia de retiro de la camiseta de su colega Tony Parker y develó un detalle particular en su relación: la confianza que el francés le expresó desde el comienzo, cuando pocos confiaban en él.

Durante el juego frente a los Memphis Grizzlies, los San Antonio Spurs vivieron una histórica jornada con un merecido homenaje a Parker, el base francés que jugó durante 17 años en la franquicia y conformó uno de los tríos más ganadores de la NBA junto a Ginóbili y Tim Duncan.

Y destacó: "Quiero hablar sobre algo que pasó hace como cien años, en mi temporada de rookie (novato). Llegué lleno de dudas, incertezas, no sabía qué podría hacer. Allá, lejos en el tiempo, incluso tenía un compañero que no pensaba que yo pudiera hacer siquiera algo. Hace mucho tiempo tenía un entrenador que pensaba que yo estaba loco, que era una causa perdida; ni siquiera recuerdo el nombre de ese entrenador, fue hace mucho tiempo”.

El campeón olímpico en Atenas 2004 resaltó que el francés fue “el único que apostó por él desde el principio”. “Tenía un base que sí creía en mí. ¡De verdad! Desde el primer día, su optimismo y confianza me sacaron adelante. Me decía: ‘Vas a mejorar, vamos a ser una buena dupla, vas a ser el mejor jugador FIBA, uno de los mejores escoltas de la NBA’", contó.

Al tiempo que sostuvo: "¡Era emocionante! No sabía qué podía hacer yo, y verlo a él me daba confianza. Yo tenía 25 años, Tony tenía apenas 20, pero el experimentado era él. Me apoyé mucho en él, sobre todo al inicio. Necesitaba un aliado. Y tener a un base como aliado es una buena decisión, ¡gracias también por eso!”.

“Pasamos por mucho. Tuvimos triunfos fantásticos, vivimos grandes momentos, vivimos muy malos momentos también, derrotas dolorosas. Tuvimos sesiones de video muy ásperas: la tuviste difícil; yo también, pero no tanto como vos. Siempre agradezco que, uno detrás del otro, nos mantuvimos juntos, fuertes. Compartir la cancha 15 años con vos, de la manera en que lo hicimos, fue grandioso", enfatizó.

Y sobre el final se quedó con un particular detalle sobre esos 15 años compartidos. "Ni siquiera tuvimos una sola discusión. Estaba tratando de recordar si tuvimos alguna; ni una. Como dije hace ocho meses, cuando estuve en este mismo lugar: ha sido un verdadero placer, amigo. Te deseo lo mejor en lo que viene. Gracias por todo”, concluyó.