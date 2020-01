Nancy Pazos disparó contra Alberto Fernández: "Me tiene bloqueada en Whatsapp"

Nancy Pazos calentó la televisión chimentera en su paso por Los ángeles de la mañana, el magazine de Ángel de Brito que sigue el día a día de la farándula. Luego de opinar sobre varios temas coyunturales, la periodista lanzó una bomba: "El presidente Alberto Fernández me tiene bloqueada en Whatsapp". El momento fue registrado por los panelistas del programa que, junto al conductor, no dudaron en repreguntar.

Tras el asombro del líder de Los ángeles de la mañana, Nancy Pazos aprovechó para explayarse: "Estoy doblemente bloqueada: Alberto Fernández en Whatsapp y la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) en Twitter. A cada funcionario con el que hablamos en el programa, le pido que le digan que me desbloquee". La actriz actualmente está al frente de las mañanas de la Rock & Pop con su ciclo Ruleta Rusa.

"Me bloqueó porque le decía lo que me parecía que estaba mal. El primer encontronazo fue en plena campaña cuando él se cruzó con Mercedes Ninci en una nota. Le dije que no estaba bueno que le diga que hacer a los periodistas porque tiene eso del dedito de profesor universitario y se enojó", exclamó Pazos muy divertida mientras relataba su testimonio. También, llamó "malhumorado" al Presidente, pese a que, según ella, le cae muy bien.

"La Argentina se merecía alguien con su experiencia, pero Alberto es medio cascarrabias y se pone de mal humor fácil. Es un gobierno que recién llega y al que esperamos que le vaya bien por el bien de todos los argentinos", opinó.

Para terminar, cerró con un elogio a la Primera Dama, Fabiola Yáñez: "Para alguien como yo, es mejor estar bloqueada que tener charla cotidiana. Lo voy a tener que charlar con la primera dama. Me parece mucho más real. Es joven, no está tratando de imitar a nadie. Me parece que está bien que no tenga una exposición muy alta".