Nai Awada, sobrina de Macri: "No llego a fin de mes"

La crisis económica golpea a todos los argentinos, los porcentajes de pobreza aumentan, y quienes tenían una vida cómoda, hoy se ven ajustados para sobrevivir. Incluso, dentro de la familia del presidente Mauricio Macri, como el caso de su sobrina Naiara Awada.

Entrevistada en el programa Involucrados, bajo la conducción de Mariano Iúdica, la familiar del mandatario no dudó en asegurar que sufre las consecuencias económicas: "Me mata porque me ponen como la niña rica. Pago todas mis cuentas y tampoco llego a fin de mes".

La declaración fue en el cruce con el dirigente social Juan Grabois, quien también estuvo presente en el programa y no dudó en revelar los papelones económicos del gobierno de Cambiemos.

Nai Awada es actriz, hija de Alejandro Awada y, por lo tanto, sobrina del presidente por medio de su esposa, Juliana.