Música: los cinco hits virales sobre el coronavirus en Argentina

El miedo por el coronavirus crece y la preocupación por contraerlo angustia al mundo. En este contexto surgen algunos "escapes" como los de aquellas personas que decidieron inspirarse en él para crear música. La creatividad musical le hace frente a las más de 3000 muertes y, con tan solo buscar "coronavirus" en Spotify, son muchos los artistas que, a través de la parodia, cantan hits involucrando al virus mortal.

Hya cumbias, raps, trap y boleros, entre tantos géneros más. También hay coreografías y "pasitos" característicos. El negocio del coronavirus en la música llegó para instalarse y las más de un millón de vistas en Youtube (de algunos videos) ayudan a aliviar la crisis de los eufóricos y exorcizar el miedo con risas. Acá van los 5 mejores temas inspirados en el coronavirus:

1. Yofrangel - CORONA VIRUS

Desde que subió este dembow el pasado 9 de febrero, el dominicano Yofrangel ya acumula más de un millón de visitas con esta canción. "El coronavirus a mí no me va dar, tápate la boca, tú no me vas a enfermar", entona, recostado en la camilla dentro de una ambulancia. A su alrededor, médicos y enfermeros bailan a su ritmo y sus consejos: "Cuídate, que anda por el ahí el coronavirus". Desopilante.

2. Mister Cumbia - La cumbia del coronavirus

Mister Cumbia canta una serie de consejos para evitar el contagio del coronavirus. Lo hace, además, mostrando una serie de memes que han circulado por las redes. La canción ha inspirado coreografías de trabajadores de hospitales y se ha popularizado en Latinoamérica. El grupo mexicano ya es furor global.

3. El Capi - El coronavirus

La cumbia mexicana de la banda El Capi, opta por un formato más clásico y muestra a todo su equipo bailando y tocando los instrumentos en la calle. Un dato curioso es que cada uno porta una botella de cervea Corona, haciendo referencia al juego de palabras. La venta de cerveza Corona se duplicó luego de la salida del video.

4. Kaseeno - CORONAVIRUS

"El coronaviru viru viru, esa vaina está matando". El artista Kaseeno , nacido en Santo Domingo y actualmente ciudadano estadounidense, compuso este trap sobre la epidemia, que es uno de los más originales que esconden las plataformas de música.

5. Zorman - CORONAVIRUS (La canción)

Llegamos al quinto en el cual Zorman, un youtuber español, parodia en una canción toda la desinformación de los medios de comunicación con respecto al coronavirus. Así, surgen estrofas que cargan contra los chinos, los japoneses y coreanos. Un video que encuentra en el humor negro la tecla para concientizar los peligros de Internet.