Murió Rubén "el Chapa" Suñé a los 72 años

El ex futbolista Rubén "Chapa" Suñé falleció anoche a los 72 años mientras estaba internado en el hospital Británico. Fuentes cercanas al ex jugador confirmaron a la agencia NA el deceso, aunque las causas del mismo aún no habían sido reveladas por la familia.

Suñé, quien se inició en Boca y allí se convirtió en ídolo durante la década del ´70, también pasó por Huracán, Unión de Santa Fe y San Lorenzo. En el "Xeneize" ganó ocho títulos, entre ellos las Copas Libertadores de 1977 y 1978 y la Intercontinental de 1977, además de los torneos Nacionales de 1969, 1970 y 1976, la Copa Argentina en 1969 -su primera edición- y el Metropolitano de 1976.

El fallecido ex jugador arrancó como marcador de punta y luego pasó a desempeñarse como mediocampista central, al tiempo que jugó 527 partidos en Boca y convirtió 52 goles, entre amistoso y partidos oficiales. Sin embargo, Suñé se ganó la idolatrías de los hinchas de Boca cuando en la final del Torneo Nacional de 1976 marcó el gol de tiro libre con el que el elenco de la Ribera derrotó por 1 a 0 a River en cancha de Racing.

En 1981 pasó de Boca a San Lorenzo y allí se retiró del fútbol tiempo después, pero el 22 de junio de 1984 vivió su momento más trágico, cuando intentó suicidarse. En aquel momento, el "Chapa" tenía 37 años y saltó desde el séptimo piso de su departamento en Pompeya, tras vivir en un estado depresivo luego de su retiro. Como consecuencia de la caída sufrió contusiones muy graves en brazos, piernas y hemorragias internas, con un panorama que no era muy alentador. Sin embargo, se recuperó poco a poco y pudo salir de ese mal momento.

Tiempo después fue ovacionado por la hinchada de Boca en La Bombonera, en un partido en el que le entregaron una plaqueta, y posteriormente se incorporó para trabajar en las divisiones inferiores del "Xeneize".