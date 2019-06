Murió la actriz y vedette Beatriz Salomón

La actriz y vedette Beatriz Salomón murió esta tarde a los 65 años de edad en el Hospital Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estaba internada desde el 5 de junio debido a una recaída en su estado de salud a causa del cáncer de colon.

"No tenía obra social y desde actores no se la daban. Son varios factores que sufrió, porque no sólo estaba enferma sino que también se sentía sola", sostuvo el periodista de espectáculos Carlos Monti sobre sus últimos días con vida.

Oriunda de San Juan, Salomón fue empleada del Banco Agrario y ganadora de Miss San Juan, premio que la llevó a conocer a Alberto Olmedo, con quién protagonizó varios programas que la hicieron conocida en el mundo del espectáculo.

Entre sus obras más destacadas están No toca botón (Canal 9, 1981 - 1987), El Manosanta está cargado (Hugo Sofovich, 1987), El Negro no puede (1986) y Éramos tan pobres (1987). En las décadas del 80' y los 90', también trabajó con Jorge Porcel, Javier Portales, Guillermo Francella, Tristán y Jorge Corona.

En el año 2004, mostraron mediante una cámara oculta, como su marido por aquel entonces, el cirujano plástico Alberto Ferriols, tenía relaciones sexuales con una travesti en su consultorio. Situación que la llevó a un pico de depresión.