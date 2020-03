Murió el reconocido periodista deportivo Enrique Moltoni

Murió Enrique Moltoni a los 75 años y el periodismo deportivo está de luto. Moltoni fue la cara del deporte en Nuevediario, uno de los noticieros emblemáticos de Canal 9 que dejó de emitirse en 1987. Además, se lo conocía por ser un gran defensor de Diego Maradona y un amigo de Daniel Scioli, de quien relató sus carreras motonaúticas en los 80.

Durante ocho años, Enrique Moltoni fue Director provincial de Culto bajo la administración de Scioli y se bajó de su cargo en diciembre de 2015, ya que le habían diagnosticado cáncer y eligió priorizar su salud. Estaba internado en el Sanatorio Güemes, donde falleció. “Motiva esta decisión lo dictaminado por la Junta Médica quienes han aconsejado directamente la jubilación por invalidez, dado que si bien mantengo las fuerzas, la opinión médica es que debo descansar y salirme de la responsabilidad de una función pública. Desde el principio con mi enfermedad conocida por todos, he luchado con la ayuda de nuestra buena Madre quien siempre ha estado a mi lado con su incansable ternura”, había descrito en la carta donde explicaba su renuncia.

Según informó el periodista Pablo Montagna, habrá una misa, el martes, en la parroquia San Cayetano del barrio de Belgrano. También, uno de los que eligió Twitter para expresar sus condolencias fue Daniel Scioli. “Con profundo pesar despido a mi amigo Enrique Moltoni, quien en vida se destacó por su calidad humana y profesional y junto a quien hemos compartido inolvidables momentos durante 35 años. QEPD. Saludo con gran afecto a sus familiares y amigos”, tuiteó.

Hace poco tiempo, el periodista Claudio Rígoli -que trabajó con Moltoni en Nuevediario- había relatado una anécdota sobre Moltoni y Maradona. “Diego le daba mucha bola, le concedía entrevistas. Cuando tuvo el primer problema público con las drogas y se vino acá a Buenos Aires no hablaba con nadie, pero todos querían esa nota. Entonces, lo llama Moltoni y Diego le dice: ‘vení, Quique, que te la doy a vos, que nunca especulaste conmigo’. Y así fue. Termina de hacer la entrevista exclusiva, el camarógrafo saca el cassette, Diego se lo pide y se lo pone en el brazo a Moltoni y le dice: ‘Quique, te estás llevando un millón de dólares, es lo que me ofrecía la RAI por esta nota’. Por supuesto que no le pidió nada, fue por una cuestión de devolución porque lo siguió siempre a todos lados”, comentó el conductor.