Sergio Berni arrinconó a los conductores de TN, Lorena Maciel y Adrián Ventura, cuando explayaban la operación mediática del Grupo Clarín en su contra por la causa Nisman, y aprovechó a chicanear a los funcionarios de Cambiemos.

En primer lugar, apuntó contra la periodista por haber asegurado que el por entonces secretario de Seguridad se comunicó en dos oportunidades con la presidenta "Como recién la señorita periodista me dijo que hice dos llamados"

"Usted dijo 'hablé un par de veces con la presidenta'", argumentó la periodista, para defenderse, a lo que Berni le pidió que "lea el expediente".

Maciel volvió a la carga y arremetió: "Usted no dijo a los periodistas 'hablé un montón de veces porque lo raro sería que no hablara. Lo raro sería que no hablara con la Presidenta'".

El exfuncionario interrogó el motivo de su desmedido enojo, por lo que la conductora aseguró: "Porque usted le está echando la culpa al mensajero, cuando en realidad usted no comunicó bien".

"No soy especialista en comunicación, soy el secretario de seguridad. Me preguntaron si hablé con la Presidenta, yo les dije que si, y en sede judicial me preguntaron cuántas veces y yo les di mis teléfonos, averigüen. Sáquenlo ustedes que tienen los medios para eso, y le dejé mi teléfono. Y no solo dejé el número telefónico habitual y declarado sino también el que me comunicaba directamente con la Presidenta. Yo no soy de aquellos funcionarios que no quieren presentar su teléfono en la Justicia", sostuvo Berni.