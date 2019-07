Moyano cruzó a "El Tigre Verón", la polémica serie del grupo Clarín sobre el sindicalismo

Hugo Moyano no se calla nada y cruzó al "Tigre Verón", la serie protagonizada por Julio Chávez y producida por el grupo Clarín en la cual el protagonista es un dirigente sindical. Moyano ironizó por la ficción y le mandó un mensaje a Macri.

En declaraciones a Habrá Consecuencias, por El Destape Radio, dijo: "El Tigre Verón es carnicero, yo camionero. Pero el poder ataca de esa forma. El día que hagan una imitación del presidente, que acusó a su padre de corrupción a poco de su muerte...".

"Macri acusó al padre de corrupción a los días de su muerte y él es heredero de esa corrupción. ¿Qué se puede esperar de alguien así?", bramó el dirigente. "No le creo a las encuestas que hablan de paridad. Sinceramente no", advirtió.

Asimismo, "el dirigente afirmó que “la reforma laboral es flexibilizar, es terminar con las conquistas de los trabajadores. Si alguien dice que va a votar al Gobierno, o no dice que no lo va a votar hay una complicidad con eso”. “Ya estamos acostumbrados a que Macri diga disparates y amenazas. No tienen noción de la responsabilidad que tienen. Son empleados de EEUU y el FMI", apuntó. Y profundizó: "Tenemos que convencer a la gente que no se vuelva a equivocar, y me parece que el paro no es la forma de pelear ahora, hay que pelear en las urnas".