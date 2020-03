Moria Casán es una persona de riesgo por el coronavirus y adoptó cambios para hacer Incorrectas

Moria Casán vive tiempos atípicos en su programa debido a la pandemia de coronavirus. Como la conductora pertenece a la edad considerada como grupo de riesgo, tomó la precaución de salir al aire desde un móvil en su hogar.

''Estoy en mi casa, soy una mujer de más de 65 años y soy la primera en cumplir las reglas, aunque estoy rebosante de salud, estoy bárbara, pero me pareció muy bien respetar la cuarentena, aunque no tenga ningún síntoma de nada’’, explicó la diva a sus seguidores.

LA ONE DESDE SU CASA | Un arranque de @IncorrectasOk diferente, @Moria_Casan conduce el programa desde su casa y las #vayainas sentadas a más de 1 metro de distancia. 🏡🎙️📺#YoMeQuedoEnCasa #RespetáLaCuarentena pic.twitter.com/eN9XmlDjqy — América TV 📺 (@AmericaTV) March 16, 2020

Moria contó que le propuso a la producción que siendo ella la mayor de la mesa conducir el programa desde la casa. A pesar de someterse a la cuarentena, la actriz sostuvo que no rompe su rutina diaria.

''Hago 20 piletas, la rutina de cinta, no cambia mi vida, no hago nada de sedentarismo es solo no trasladarme al canal para colaborar a que el virus no se propague’’, describió.