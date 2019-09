Mirtha Legrand volvió a destrozar a Macri: "me decepcionó"

Luego de haber llamado "fracasado" al presidente Mauricio Macri y luego perdirle disculpas, la conductora Mirtha Legrand volvió a atacarlo y aseguró que la "defraudó"

Durante La noche de Mirtha, la nonagenaria respondió a una consulta de la periodista María O'Donell y reveló: "Yo apoyé mucho a este Gobierno y siento que me han defraudado. Hice muchísimo para que ganaran desde esta mesa. Está bien, hay que admitirlo. He visto que las cosas no funcionaban, que arrasó el kirchnerismo y que vuelven otra vez…"

En tanto que sobre el episodio de la pasada semana, Legrand afirmó que nadie del entorno gubernamental la llamó para que pidiera disculpas y además apuntó que no cambió su forma de pensar.

"El fin de semana pasado dije que yo era panquequera. Yo no soy panquequera. Quise hacer un chiste y me salió mal, esa es la verdad. De manera que quiero aclarar que sigo fiel a Cambiemos. Votaré a Macri porque le tengo cariño y simpatía y porque creo que es lo mejor para nuestro país",señaló.

Al tiempo que agregó: "Ustedes saben que lo critico y lo critiqué mucho. Pero dije una palabra de la que me arrepentí. Pienso que es lo mejor para nuestro país. Mil disculpas… Yo salgo en vivo y de pronto uno dice 'voy a hacer un chiste' y dije 'soy panquequera'. Y no lo soy".

Legrand pidió "mil perdones" a quienes ofendió y repitió que no es "panquequera". "Soy de un solo matiz, un solo pensamiento y una sola idea. Yo pienso con mi cerebro y también con mi corazón. Y mi corazón me dice que debo votar a Macri, así que lo voy a votar con todo mi cariño y mi amor", remarcó.

Además, subrayó que nadie la "domina ni maneja". "Nadie de producción me maneja, ni del Gobierno, ni del canal. Digo lo que pienso y lo que siento. Así que está aclarado todo…", insistió.