Mirtha Legrand reveló los detalles de su llamado a Mario Massaccesi

Tras la polémica pregunta de Mirtha Legrand a Mario Massaccesi, la conductora aclaró que llamó al periodista para pedirle disculpas y reveló los pormenores de la conversación que mantuvieron.

"Me comuniqué y le pedí disculpas. Él fue muy caballero, las aceptó, y no se habló mas. Es todo un señor", expresó Legrand, y aclaró que Mario "en ningún momento dijo que estaba enojado".

En la emisión del domingo al mediodía del último fin de semana, la conductora le preguntó a Massaccesi, quien estaba invitado a su mesa, si lo habían violado. Ante la indiferencia del periodista, Legrand insistió por segunda vez y obtuvo la negativa por respuesta.

LEA MÁS Mirtha Legrand pidió perdón por tildar de "fracasado" a Macri

"Le pedí disculpas varias veces", remarcó la conductora, quien también realizó un mea culpa por la manera en la cual formuló la pregunta. "Lo correcto hubiera sido preguntarle si habían abusado de él. O no preguntar nada. Eso debió ser lo correcto", reconoció, para de inmediato confesar que se siente "totalmente arrepentida".

No obstante, hizo una salvedad: "Fue una lástima que Mario no me pidiera que no tocara el tema. Muchos invitados me solicitan que no se aborde algún asunto personal, y yo no lo hago. Como repito siempre: yo no traiciono en el aire. ¡Y salgo en vivo, eh!".