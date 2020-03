Mirtha Legrand quiere morirse antes que su hermana

Mirtha Legrand tuvo una reflexiva entrevista en la que ahondó en temas como sus relaciones familiares y hasta la misma muerte. Entre otras revelaciones, se sinceró y admitió que no le gustaría morir después que su hermana.

"Claramente, cuando sos grande, la muerte te da miedo. Siempre pienso que voy a encontrarme con Daniel (Tinayre) y con mi hijo Dani, pero me gustaría morirme antes que mi hermana Goldy porque no podría soportar ese dolor", aseguró la conductora, en una conversación con la Revista Hola.

En medio de la nota, Mirtha Legrand dejó escapar los momentos de tristeza que sufre en su intimidad cuando las cámaras se apagan. “La gente cree que me sobrepongo fácilmente a los golpes de la vida, pero lloro mucho sola”, explicó.

“Yo nunca pensé llegar a esta edad. Me despierto y pienso: ‘¿Cuántos años tengo? ¿Cómo puedo tener tantos años? ¿Cómo puedo seguir tan activa, con mi cuerpo y mi cerebro que me responden tanto?’", aseguró Mirtha.

Hacia el final de la entrevista se le preguntó si invitaría a la vicepresidenta Cristina Kirchner a su mesa. No obstante, fue directa con su respuesta: “No. Es una mujer muy inteligente y astuta. No me gustaría perder con ella“.