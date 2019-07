Mirtha Legrand incomodó a Florencia Raggi con una pregunta sobre Nicolás Repetto

La conductora macrista Mirtha Legrand protagonizó un tenso momento con la actriz Florencia Raggi cuando le preguntó por qué su marido, el conductor Nicolás Repetto, "No trabaja", lanzó la animadora.

En medio de su programa, Legrand le consultó a Raggi por cómo estaba su marido y acto seguido, disparó: "¿Por qué no trabaja?". "¡Trabaja!", refutó Raggio, rápida de reflejos.

Pero Mirtha no se quedó atrás e insistió con un "A ver... contame". Y la actriz fue contundente: "Trabaja de todo. Es un mito eso de que no trabaja cuando no está en los medios".

Incansable, Legrand remarcó que no lo veía trabajar ah Repetto, pero Raggi contestó: "Bueno, porque no está en los medios pero también trabaja. ¡La gente que no está en la tele trabaja!".

"En una época compraba casas, las reformaba y después las vendía. ¿Sigue haciendo eso?", redundó una vez más, Mirtha. "Sí, sí, la construcción...", comenzó a responder la invitada, pero la conductora interrumpió de nuevo: ¿Pero profesionalmente está trabajando?".

"Y bueno, de eso vivimos. O sea que eso es profesional, sí. No tiene un título (ni está) recibido de arquitecto pero...", remarcó la actriz. "Pero yo lo pondría al frente de un programa de preguntas y respuestas. Lo hacía tan bien", concluyó Legrand.