Mirtha Legrand apuntó contra Luciana Salazar por su faltazo

La conductora Mirtha Legrand no dejó pasar el faltazo de la modelo Luciana Salazar a su programa y le lanzó un tiro por elevación en medio de su almuerzo.

La nonagenaria debutó con su temporada 52 el pasado domingo y antes de empezar ya padeció el primer desplante. Es que Salazar era una de las invitadas, pero decidió bajarse luego de desmentir una fake news de Los ángeles de la mañana, otro programa de El Trece.

La 'Diva de los almuerzos' debió enmendar la ausencia con rapidez y en el lugar de la actriz se sentó el periodista Marcelo Polino. "Qué suerte que viniste, porque hoy teniamos invitada a Luciana Salazar y a último momento avisó que no venía. No se abandona un programa así", le dijo Legrand al también conductor.

La 'Chiqui' remarcó que el conflicto de Salazar no fue en su ciclo, sino no en otro del canal y reclamó "que proteste en el otro programa". Por su parte, el gerente de programación de El Trece, Adrián Suar, quien era otro de los comensales, afirmó: "Me gustaría ir a tomar un café con Lu, no sé qué pasó".

El pasado viernes, la modelo utilizó su cuenta de Twitter para emitir una especie de mini comunicado y anunció que no asistiría al almuerzo televisivo. "He decidido no asisitir al programa de mi querida @mirthalegrand a quien admiro y respeto, por un tema relacionado especificamente con el canal y una productora externa, con la cual me vi envuelta hoy en una situación desagradable e injusta que perjudica mi imagen y buen nombre", escribió Salazar.

Lo que la molestó fue un zócalo del programa conducido por Ángel de Brito que decía: "Luciana Salazar ¿la sugra de Máximo Thomsen?". El mensaje hacia referencia al joven rugbier acusado por el asesinato de Fernando Báez Sosa, muerto a golpes a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. De acuerdo con la panelista Yanina Latorre, 'Luli' salía con el suegro del detenido.