Miño: "Los niños me preguntan si van a poder merendar ese día o no"

La concejala y precandidata a Intendenta de San Isidro, Fernanda Miño, señaló que "San Isidro tiene un gran constaste con zonas de mucha desigualdad, algo que no debiera suceder si uno conoce el presupuesto que el municipio maneja" y advirtió que "hoy los niños me preguntan si van a poder merendar ese día o no. Somos un espacio que se autogestiona y se mantiene solo".

En declaraciones formuladas en El Destape Radio, la dirigente señaló: "Yo vivo en la Cava hace 45 años, uno naturaliza la falta hasta que comienza a ver que son derechos vulnerados" y criticó a la gestión actual: "La familia Posse hace 30 años que gobierna San Isidro y la situación de pobreza estructural se mantiene hace por lo menos veinte".

"El Municipio censura las denuncias que hacemos y si colabora siempre lo hace con un pedido a cambio. Invisibilizan la realidad de los barrios", advirtió Miño. Del mismo modo, planteó: "Yo conozco por mi propia vida lo que es la ausencia del Estado y la carencia" e insistió que "lo público debiera ser de excelencia en San Isidro teniendo en cuenta el presupuesto enorme que tienen". "Nuestra carta de presentación siempre tiene que ser el trabajo y por eso tenemos muy buena repercusión en la gente", concluyó.