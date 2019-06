Milagro Sala advierte tras la victoria de Morales en Jujuy: "Me van a seguir inventando causas"

La dirigente social de la Tupac Amaru, Milagro Sala se refirió al triunfo de Gerardo Morales en Jujuy y aseguró: “Me van a seguir inventando causas con este triunfo. Es un acuerdo entre Macri y Morales”. Del mismo modo aseguró que la reelección del gobernador "nos cae mal pero por la propia gente de Jujuy, porque las cosas van a seguir aumentando y las condiciones de vida están cada vez peor".

En diálogo con el programa “Navarro 2019” por El Destape Radio, la dirigente social señaló que “Jujuy es una provincia cara para vivir” y alertó que "no sé cuánto tiempo más se va a poder sostener nuestra provincia con este endeudamiento". Del mismo modo indicó que "en dos semanas se vence la segunda cuota de un préstamo internacional que no se si se va a pagar".

“Gerardo Morales tiene negocios con Macri: Litio, petróleo y tierras”, afirmó Milagro Sala. Asimismo pidió “revisar todas las causas de los presos políticos” y señaló que “a mí me inventaron testigos y me rechazaron a los míos”. “En todas las causas han apretado a los testigos y no permitieron que nuestra defensa explicara cómo trabajaban las cooperativas", explicó.