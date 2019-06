Elecciones 2019: Pichetto "no dudó un minuto" en ser el vice de Macri

En medio de su acto de presentación como precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri para las próximas elecciones, en uno de los salones del Senado de la Nación, Miguel Ángel Pichetto aseguró que la propuesta le llegó hoy y que no tuvo vacilaciones.

"Me ha honrado con esta invitación para que lo acompañe como vicepresidente de la Nación", argumentó sobre el ofrecimiento de Macri. Al respecto, aclaró que no dudó ni un minuto en aceptar. "Inmediatamente le dije que sí, diría que no ha habido ningún tipo de dudas", confirmó.

"Vale primero el coraje de este desafío impresionante que tiene la Argentina de salir entre todos, unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento de reconstrucción humana de unidad nacional", continuó. Y agregó que su idea se fundamenta en compartir "con el gobierno una visión capitalista, un capitalismo moderno inteligente y que defienda la unidad nacional.